Osimhen Juventus quel club serra le fila per avere il centravanti nigeriano | offerto il pagamento della clausola rescissoria! Manca solo quel dettaglio Ultimissime

Il futuro di Victor Osimhen si tinge di saudita: l'Al Hilal ha messo sul piatto la clausola rescissoria per assicurarsi le sue prestazioni, portando la Juventus a un passo indietro. La trattativa è ormai in dirittura d’arrivo, con un solo dettaglio da definire prima di ufficializzare il trasferimento. Mentre l’attenzione si sposta verso il mercato internazionale, i tifosi della società bianconera devono già fare i conti con questa possibile perdita.

Osimhen Juventus, il nigeriano va verso l'Arabia Saudita! Quel club è arrivato a offrire la clausola rescissoria al Napoli: manca un dettaglio. Victor Osimhen non diventerà un nuovo attaccante della Juventus. La sua carriera potrebbe presumibilmente proseguire in Saudi Pro League. L' Al Hilal, infatti, sembra orientato a prendere l'attaccante nigeriano. Un passo importante è stato effettuato nella giornata di oggi. Secondo quanto asserito da Gianluca Di Marzio, il club saudita ha alzato la propria offerta: è stata esercitata la clausola rescissoria da 75 milioni di euro nei confronti del Napoli proprietario del cartellino.

Juventus su Osimhen, con una doppietta regala la coppa di Turchia al Galatasaray - Victor Osimhen si è rivelato decisivo nella finale della Coppa di Turchia, siglando una doppietta che ha portato il Galatasaray a un trionfale 3-0 contro il Trabzonspor a Gaziantep.

#Osimhen ha scelto il club bianconero come prossima meta da cui ripartire. Il nigeriano vuole la #Juventus, anche se non si qualificasse in Champions League! [@tvdellosport]

La Juventus ha visto sfumare l'obiettivo di ingaggiare Victor Osimhen, attaccante nigeriano di proprietà del Napoli. Dopo una stagione in prestito al Galatasaray, dove ha segnato 37 gol in 41 partite

