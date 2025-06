Osimhen Juventus | l’Al-Hilal corre ai ripari dopo il no dell’attaccante nigeriano Scelto il nuovo obiettivo è un altro giocatore seguito dai bianconeri Novità

L'Al-Hilal rivede i piani dopo il mancato accordo con Victor Osimhen e corre ai ripari. La società saudita ha deciso di puntare su un altro attaccante, uno tra i giocatori seguiti dalla Juventus, mantenendo alta la voglia di rafforzarsi. Mentre si attendono ulteriori sviluppi, i tifosi sono curiosi di scoprire quale sarà la nuova scelta che potrebbe scuotere il mercato del calcio internazionale. Rimane aperta la suspense sulla prossima mossa.

Osimhen Juventus: l’Al-Hilal cambia idea dopo il no dell’attaccante del Napoli. Scelto il nuovo obiettivo, è un altro giocatore seguito dai bianconeri. Victor Osimhen ha detto no all’Al Hilal. Il club saudita aveva rilanciato sul cartellino dell’attaccante del Napoli, arrivando alla cifra richiesta dal Napoli per la clausola rescissoria. Si attendeva solo il benestare del bomber, che ha sempre manifestato molti dubbi sul trasferimento in Saudi Pro League. Questi dubbi si sono tramutati in un definitivo rifiuto che potrebbero riaprire le porte della Juventus all’attaccante di proprietà del Napoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juventus: l’Al-Hilal corre ai ripari dopo il no dell’attaccante nigeriano. Scelto il nuovo obiettivo, è un altro giocatore seguito dai bianconeri. Novità

In questa notizia si parla di: Hilal Attaccante Juventus Scelto

Osimhen Juventus, l’Al Hilal fa sul serio: c’è una certezza sul futuro dell’attaccante. I dettagli - Victor Osimhen, il gioiello nigeriano del Napoli, è nel mirino dell’Al Hilal, pronto a sfidare la Juventus per assicurarsi il suo talento.

Niente da fare per la Juventus: l’attaccante ha accettato un’altra offerta - L'attaccante dice sì al club: offerta da 70 milioni al Napoli, distanza minima da colmare. Niente da fare per la Juventus. Come scrive msn.com

SKY - Osimhen dice no all’Al-Hilal, l'attaccante ha deciso di non dare il via libera finale - Come raccontato nel corso della giornata di domenica 8 giugno, l’Al-Hilal aveva accontentato la richiesta economica del Napoli per Victor Osimhen. Restava da definire l’accordo con l’attaccante nigeri ... Riporta napolimagazine.com

Inzaghi sgambetta la Juve: ha già detto sì all’Al Hilal - Simone Inzaghi arriva in Arabia e mette subito a segno uno sgarro nei confronti della Juventus, un autentico scippo ... Da ilsussidiario.net