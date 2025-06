Osimhen Juve nuovo capovolgimento di fronte sull’asse Napoli-Arabia Saudita! L’accordo tra gli azzurri e l’Al Hilal c’è ma il nigeriano dice di no…ecco perché

Il futuro di Victor Osimhen si tinge di incertezza: nonostante l’accordo tra Napoli e Al Hilal sia già stato raggiunto, il nigeriano ha deciso di respingere l’offerta saudita. Una scelta sorprendente che apre nuovi scenari nel calciomercato estivo, lasciando i tifosi della Juventus con il fiato sospeso e alimentando le voci di un possibile colpo da parte dei bianconeri. Ma cosa spinge Osimhen a dire no?

Alfredo Pedullà lancia un'indiscrezione che sembra mettere nuovamente in discussione.