Osimhen Juve confermato il no definitivo all’Al-Hilal La rivelazione | Ora c’è un top club italiano molto interessato a lui Novità sul futuro del bomber

Victor Osimhen, protagonista di recenti voci di mercato, ha detto no al trasferimento all'Al-Hilal, confermando il suo desiderio di restare in Europa. La sua scelta ha riacceso l'interesse di un top club italiano, che guarda con attenzione al suo futuro. Con questa decisione, il bomber napoletano potrebbe tornare al centro del calciomercato italiano: la Juventus? Ecco tutte le novità sul suo possibile approdo in Serie A, tra speranze e strategie di mercato.

Osimhen Juve, rivelazione sul futuro del bomber di proprietà del Napoli. Confermato il no al trasferimento in Saudi Pro League. Il giornalista nigeriano Buchi Laba, molto vicino a Victor Osimhen, ha confermato il no del bomber all’ Al-Hilal. Il centravanti di proprietà del Napoli è intenzionato a proseguire la propria carriera in Europa. Torna in corsa anche il calciomercato Juve? Di seguito la rivelazione del giornalista-amico di Osimhen. OSIMHEN – «Ora c’è un top-club italiano molto interessato a lui, oltre ad altre squadre europee. Osimhen si prenderà del tempo per decidere il suo futuro». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juve, confermato il no definitivo all’Al-Hilal. La rivelazione: «Ora c’è un top club italiano molto interessato a lui». Novità sul futuro del bomber

In questa notizia si parla di: Confermato Osimhen Juve Hilal

Osimhen alla Juve, ribaltone confermato: non si torna più indietro - Il futuro di Victor Osimhen è sempre più vicino alla Juventus, con il ribaltone ormai confermato. Mentre i riflettori si spostano sul Mondiale per club, la Juve prepara un colpo che potrebbe ridefinire le dinamiche del calcio italiano.

JuventusNews24 Partecipa alla discussione

Osimhen, l'amico conferma: "Al-Hilal caso chiuso: c'è un top club italiano interessato" - Sembrava chiusa l'operazione con l'Al-Hilal e, invece, arriva un altro rifiuto da parte di Victor Osimhen. Il nigeriano sembrava in procinto di trasferirsi in Arabia Saudita, ma alla fine ha deciso di ... Secondo msn.com

Osimhen alla Juventus?/ Calciomercato: rifiutato l’Al Hilal, i bianconeri con un jolly… (8 giugno 2025) - Victor Osimhen alla Juventus? No del nigeriano all'Al Hilal, i bianconeri ora potrebbero ricomporre la coppia con lui e Luciano Spalletti. Segnala ilsussidiario.net

Perché Osimhen ha rifiutato 35 milioni più 10 di bonus dall’Al Hilal: c’è un top club italiano - Un giornalista nigeriano molto vicino all'attaccante ha spiegato in un messaggio sui social perché Osimhen ha detto no ai sauditi e dove preferisce giocare ... Come scrive fanpage.it