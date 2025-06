Osimhen è quasi fatta | 35 milioni d’ingaggio per lui 75 al Napoli L’Al Hilal paga Gazzetta

Osimhen è ormai prossimo a vestire la maglia dell’Al Hilal: un affare da 75 milioni di euro al Napoli e uno stipendio record di 35 milioni per il bomber nigeriano. La Gazzetta dello Sport, con Antonio Giordano, svela i dettagli di questa trattativa da sogno che potrebbe rivoluzionare il mercato estivo. La sfida ora è solo decidere se il Napoli lascerà partire il suo talento o tenterà di trattenere questa stella in Italia.

Osimhen in Arabia Saudita, ci siamo. È quasi fatta il suo trasferimento all’Al Hilal la nuova squadra di Simone Inzaghi. Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano. Ecco due passaggi dalla Gazzetta: Pagare danaro, vedere Osimhen, alla (non) modica cifra di 75 milioni, prenderlo o lasciarlo, che adesso l’Al-Hilal sarebbe disposto a riconoscere: mancano due giorni alla chiusura di questa finestra di mercato che è stata spalancata per chi potrà divertirsi al Mondiale per club e gli arabi, che nella loro ricchezza sembravano comunque avessero provato a risparmiare qualcosina – diciamo dai cinque ai dieci milioni – si sarebbero rassegnati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Osimhen, è quasi fatta: 35 milioni d’ingaggio per lui, 75 al Napoli. L’Al Hilal paga (Gazzetta)

