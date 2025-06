Osimhen dice no! Respinta l’offerta dell’Al-Hilal | il futuro resta incerto L’indiscrezione

Victor Osimhen rifiuta l’offerta dell’Al-Hilal: il suo futuro resta in bilico. L’attaccante del Napoli, protagonista di questa indiscrezione, ha deciso di non accettare la proposta economica del club saudita, lasciando aperti molti interrogativi sul suo prossimo passo. Con il mercato ancora caldo, le decisioni di Osimhen potrebbero scuotere le squadre di Serie A e non solo. Resta da capire quale sarà la sua prossima destinazione e se il suo futuro si svolgerà in Italia o altrove.

Victor Osimhen, attaccante nigeriano di proprietà del Napoli, ha deciso di non accettare la proposta economica avanzata dall'Al-Hilal. Il club saudita, che ha recentemente ingaggiato Inzaghi come allenatore, aveva messo sul piatto un ingaggio da 26 milioni di euro più.

NON CI RESTA CHE RIDERE. Mentre in nazionale il toto c.t. impazza, cala il gelo tra Gravina e Spalletti e la confusione nei sempre più frastornati giocatori azzurri Intanto a migliaia di km di distanza Osimhen festeggia il suo faraonico passaggio agli arabi dell' Partecipa alla discussione

Victor Osimhen ai titoli di coda con il Galatasaray dove con 41 presenze ha realizzato ben 37 reti.Valigie pronte per trasferirsi in Arabia Saudita nelle fila dell’Al-Hilal dove sarà allenato da Simone Inzaghi. La cessione da parte del Napoli dovrebbe avvenire en Partecipa alla discussione

