Osimhen clamoroso NO all' Arabia Rifiutata l' offerta dell' Al-Hilal| la rivelazione dell' amico

Quando tutto sembrava ormai deciso, ecco il sorprendente colpo di scena: Victor Osimhen ha detto "no" all'offerta dell'Al-Hilal. Nonostante l'accordo già siglato tra le parti, il centravanti del Napoli ha scelto di restare fedele ai suoi colori, sconvolgendo le aspettative di mercato. A lanciare questa rivelazione clamorosa è stato un amico del giocatore, che ha svelato i retroscena di questa decisione inaspettata.

Quando tutto sembrava definito, ecco il colpo di scena che riapre ogni discorso. Victor Osimhen ha detto "no". Il centravanti nigeriano del Napoli ha rifiutato la ricchissima proposta del club arabo dell' Al-Hilal, nonostante l'accordo totale già raggiunto tra la società saudita e il club di De Laurentiis per il pagamento della clausola da 75 milioni di euro. A lanciare l'aggiornamento, che cambia radicalmente gli scenari di mercato, è stato l'esperto internazionale Fabrizio Romano tramite i suoi canali social. "No alla Saudi Pro League": le ragioni dietro il rifiuto di Osimhen. L'affare sembrava concluso, ma la volontà del giocatore è sempre sovrana.

