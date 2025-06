Osimhen all' Al Hilal 75 milioni per il Napoli La lista di Manna | Ndoye Lang Zhegrova

Il calciomercato infiamma le cronache: Osimhen si trasferisce all'Al Hilal per 75 milioni, mentre il Napoli si rafforza con una lista di acquisti di peso come Manna, Ndoye e Zhegrova. L’accordo con gli arabi di Inzaghi sta per chiudersi, con un contratto da 35 milioni all’anno per il bomber nigeriano. Ora, il Napoli punta a rinforzarsi e scrivere il prossimo capitolo di grande calcio.

L’accordo con gli arabi di Inzaghi in chiusura: al bomber nigeriano contratto da 35 milioni l'anno. E ora il Napoli compra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Osimhen all'Al Hilal, 75 milioni per il Napoli. La lista di Manna: Ndoye, Lang, Zhegrova...

