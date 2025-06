Osimhen alla Juve | i bianconeri tornano in corsa dopo il rifiuto all’Al-Hilal? Cosa sta succedendo e la verità sul futuro dell’attaccante nigeriano

Dopo il rifiuto di Victor Osimhen all’Al-Hilal, la Juventus torna prepotentemente in corsa per il suo acquisto. Le recenti mosse del club bianconero e le ambizioni di rinforzare l’attacco hanno riacceso il dibattito sul futuro dell’attaccante del Napoli. Ma cosa sta realmente succedendo? E quali sono le possibilità che Osimhen approdi a Torino? Scopriamo insieme gli scenari più plausibili e le ultime novità su questa intricata trattativa.

Osimhen alla Juve: la Vecchia Signora torna in pista dopo il no all'Al-Hilal? Cosa sta accadendo e la verità sul futuro dell'attaccante nigeriano. Il no di Victor Osimhen all'Al-Hilal riapre scenari imprevedibili sul futuro dell'attaccante del Napoli. Per mesi il club saudita sembrava la destinazione più probabile, tanto da avanzare numerose offerte, anche con il coinvolgimento di Simone Inzaghi nel progetto tecnico. Tuttavia, nonostante un pacchetto da 75 milioni di sterline già definito con il Napoli, non è arrivato alcun via libera da parte del giocatore. L'Al-Hilal aveva spinto per ottenere una risposta prima del Mondiale per Club, ma la posizione di Osimhen è rimasta ferma, lasciando intendere una preferenza per altre soluzioni.