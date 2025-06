Osimhen – Al Hilal stipendio da urlo | anche De Laurentiis passa all’incasso

Il mercato estivo è acceso e il Napoli si trova al centro di voci infuocate, con Victor Osimhen protagonista di una proposta da capogiro. L’attaccante nigeriano, ormai simbolo della squadra, potrebbe presto trasferirsi all’Al Hilal, lasciando il club azzurro con un grosso ritorno economico. Mentre De Laurentiis già incassa, i tifosi sono impazienti di scoprire come si svilupperanno queste mosse di mercato cruciali.

Su Victor Osimhen, di fatto, bisogna registrare un’offerta davvero choc. Il Napoli, di fatto, è al centro di tantissime indiscrezioni di calciomercato. Il club partenopeo, viste le quattro competizioni da disputare nella prossima stagione, è infatti costretto a rafforzarsi in maniera davvero importante in questa sessione estiva di calciomercato I tifosi azzurri, di fatto, non vedono l’ora di vedere Kevin De Bruyne sostenere le visite mediche di rito per la propria squadra del cuore. Nel frattempo, però, bisogna registrare delle grosse novità sul futuro di Victor Osimhen. Napoli, Osimhen ha ricevuto un’offerta ricchissima: le cifre. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Osimhen – Al Hilal, stipendio da urlo: anche De Laurentiis passa all’incasso

In questa notizia si parla di: Osimhen Hilal Stipendio Urlo

Osimhen, il Napoli dice no all’Al-Hilal: la Juve pronta all’assalto con 80 milioni - Victor Osimhen, stella del Napoli, rientrerà presto dopo il prestito al Galatasaray. Nonostante l'interesse dell'Al-Hilal, il club partenopeo ha rifiutato l'offerta dei sauditi.

Osimhen vicino: Inzaghi fa shopping in Europa con i soldi dell’Al-Hilal, tutti i big nel mirino - Simone Inzaghi ha tentato anche uno scippo all'Inter ma può consolarsi: il bomber nigeriano Osimhen verso il sì e tanti milioni sul piatto da spendere in dote dall'Al-Hilal ... Da sport.virgilio.it

Osimhen, ok agli arabi: stipendio da 140 milioni - Affare fatto. Osimhen ha sciolto le riserve ed accettato l’offerta dell’Al-Hilal. Il bomber mascherato si trasferisce in Saudi League agli ordini di Simone Inzaghi e la settimana ... Scrive ilmattino.it

Al-Hilal, aumenta il pressing per Osimhen: ecco quanto guadagnerebbe in Arabia Saudita - Osimhen ha vissuto un'annata sensazionale al Galatasaray, con cui ha realizzato 37 reti in 41 uscite stagionali. Un bottino che ha premiato non poco il club di Istanbul, capace di mettere in bacheca ... Scrive tag24.it