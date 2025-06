Osimhen-Al Hilal | il centravanti ha comunicato la sua decisione

Novità scottante nel mondo del calcio: Victor Osimhen ha preso una decisione clamorosa dopo aver ricevuto un'offerta da capogiro dall’Al-Hilal. Il centravanti nigeriano, attualmente sotto contratto con il Napoli, ha comunicato il suo futuro, aprendo un nuovo capitolo nella sua carriera. La scelta di Osimhen potrebbe rivoluzionare il panorama calcistico europeo e medio-orientale. Ma qual è stata la sua decisione? Restate sintonizzati per scoprirlo.

Novità importantissime per il futuro di Victor Osimhen: il centravanti ha comunicato la sua decisione dopo la ricchissima offerta dell'Al-Hilal. Cambia ancora una volta tutto per il futuro di Victor Osimhen che, dopo aver ricevuto un'offerta ricchissima da parte dell'Al-Hilal ha anche reso note quelle che sono le sue intenzioni per il futuro prossimo. Osimhen-Al-Hilal: ecco cos'ha deciso di fare il centravanti nigeriano di proprietà del Napoli. Secondo quanto reso noto da Alfredo Pedullà sul proprio profilo 'X': " Osimhen non ha accettato la proposta che gli è stata recapitata dall'Al-Hilal ". Il club arabo gli ha recapitato una proposta di oltre 30 milioni a stagione più bonus.

