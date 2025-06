Orto a scuola per coltivare il futuro | L’alimentazione sana è possibile

L'orto a scuola si trasforma in un vivace laboratorio di crescita e scoperta, dove i giovani coltivatori imparano il valore di un'alimentazione sana e consapevole. Con gli annaffiatoi colorati e le piantine di pomodoro, melanzane e radicchio, gli alunni del polo scolastico hanno inaugurato con entusiasmo l'orto Coldiretti nel cortile, trasformando la festa di fine anno in un momento di educazione e convivialità. Un passo importante verso un futuro più sostenibile e salutare.

Con gli annaffiatoi colorati tutti attorno all’invaso con l’orto, intenti a coltivare piantine di pomodoro, melanzane, radicchio e tanto altro. Gli alunni del polo scolastico l’altro giorno erano alle prese con l’orto di Coldiretti inaugurato nel cortile del plesso. Tanta curiosità, ma anche un modo per imparare così significa uno stile di vita sano, a partire dall’alimentazione. il tutto si è svolto nel corso della festa di fine anno scolastico in giallo con l’orto della salute di Campagna. È il primo frutto di un più generale accordo di collaborazione tra l’amministrazione comunale di Masi Torello e Coldiretti Ferrara, che in occasione della festa di fine anno scolastico ha colorato di giallo gli spazi della scuola Piero Zanardi, il plesso scolastico che accoglie alunni dal nido alle medie che, in questa particolare giornata di allegria e di festa, ha visto la presenza di numerosi componenti dell’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it