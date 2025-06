Orrore nel parco di Villa Pamphili Trovati i corpi di donna e neonata

ormai impossibile ignorarlo, il corpo di una donna, testimone di un orrore che scuote Roma. In un angolo apparentemente tranquillo di Villa Pamphili, si cela un mistero che sconvolge l’intera città, lasciando tutti con il fiato sospeso e domande senza risposta. Questa triste scoperta apre un nuovo capitolo nel cuore della capitale, richiedendo giustizia e verità per le vittime di questa terribile vicenda.

Il caldo pomeriggio romano viene tramortito dall’orrore. Nel cuore di Villa Pamphili, il polmone verde della Capitale a poche centinaia di metri da una sede di rappresentanza per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quotidianità della Capitale si spezza come un ramo secco: tra i rovi, nascosto come un segreto indicibile, viene trovato il corpo senza vita di una neonata. E a circa 200 metri di distanza dalla piccola viene rinvenuto, in un sacco nero dell’immondizia, il cadavere di una donna bianca in avanzato stato di decomposizione. Si tratta della madre, oppure sono due vicende slegate? Un interrogativo macabro, un duplice omicidio che mette i brividi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Orrore nel parco di Villa Pamphili. Trovati i corpi di donna e neonata

