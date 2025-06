Orrore nel parco caccia all' identità della bambina e della donna trovate morte

Un terribile mistero scuote Villa Pamphili: nella stessa giornata sono state ritrovate due vittime, una neonata e una donna, entrambe senza vita e in circostanze ancora da chiarire. La scoperta sconvolgente ha lasciato la comunità sgomenta e le autorità impegnate a ricostruire un quadro drammatico che inchioda alla realtà un parco apparentemente tranquillo. La domanda che tutti si pongono ora è: chi si nasconde dietro queste tragedie?

Choc a Villa Pamphili. Tra i cespugli trovato il cadavere di una bimba di circa sei mesi: la neonata era senza vestiti. In un sacco di immondizia di colore nero, a duecento metri di distanza dalla piccola vittima, è stato invece trovato il cadavere di una donna. A trovarsi davanti il corpicino senza vita, intorno alle 16.30, sono stati alcuni passanti del parco, che soprattutto il sabato pomeriggio, con una giornata soleggiata come ieri, era affollatissima di romani, turisti, bambini e sportivi. Chi si è trovato di fronte la bimba nuda riversa con il volto sulla terra, è stata soccorsa dai medici del 118 perché sotto choc. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Orrore nel parco, caccia all'identità della bambina e della donna trovate morte

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Parco Donna Orrore Caccia

Omicidio Chamila Wijesuriyauna, la donna e il sospetto killer De Maria filmati dalle telecamere nel Parco Nord il giorno della scomparsa - VIDEO - Il corpo di Chamila Wijesuriya, una donna singalese di 50 anni, è stato tristemente scoperto nel laghetto del Parco Nord, presentando ferite da taglio alla gola e ai polsi.

Orrore a Villa Pamphili, cosa sappiamo della bambina e della donna trovate senza vita - Choc a Villa Pamphili. Tra i cespugli trovato il cadavere di una bimba di circa sei mesi: la neonata era senza vestiti. In un sacco di immondizia di ... Segnala iltempo.it

Villa Pamphili, orrore a Roma: donna e neonata morte nel parco. La possibile dinamica dei delitti e le ricerche fra le persone scomparse - L'hanno trovata sotto ad una siepe, tra la gente che affollava uno dei parchi più belli di Roma, in un sabato pomeriggio quasi estivo. Abbandonato come uno straccio vecchio, il corpicino di una neonat ... Secondo informazione.it

Neonata e una donna morte nel parco a Roma: «Sembrava una bambola, non so se dormirò più» - «Sembrava un bambolotto, non avrei mai pensato che si potesse trattare di un essere umano. Dalla stradina si vedeva solo un fianco, nascosto tra i rovi. Non ci posso credere», dice ... ilmattino.it scrive

clown killer a Palermo (partinico)