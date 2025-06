Orrore in un lido di Castelvolturno tra Napoli e Caserta dove un 18enne è morto dopo essere stato accoltellato tra la folla di bagnanti

Un’estate di tragedia scuote Castelvolturno, tra Napoli e Caserta, dove un giovane di appena 18 anni ha perso la vita in un drammatico episodio di violenza sulla spiaggia. Originario di Mugnano di Napoli, stava trascorrendo una giornata spensierata con amici quando è stato coinvolto in una lite finita in tragedia. L’omicida, un coetaneo di 19 anni, è stato fermato e sottoposto a interrogatorio. Una vicenda che sconvolge la comunità e solleva ancora una volta il problema della sicurezza nelle zone di relax.

Il ragazzo originario di Mugnano di Napoli era in spiaggia con amici, quando è scoppiata una lite con un coetaneo; per l'omicidio fermato e sotto interrogatorio un 19enne Orrore in un lido di Castelvolturno, tra Napoli e Caserta, dove un 18enne è stato accoltellato tra la folla di bagnanti, n. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Orrore in un lido di Castelvolturno, tra Napoli e Caserta, dove un 18enne è morto dopo essere stato accoltellato tra la folla di bagnanti

In questa notizia si parla di: Napoli Orrore Lido Castelvolturno

McTominay eroe di Napoli: l’ennesimo orrore di mercato del Manchester United è stata la svolta di Conte - Scott McTominay, eroe di Napoli e simbolo di un Manchester United in difficoltà, rappresenta l’ennesimo episodio di un mercato insoddisfacente per i Red Devils.

18enne ucciso a coltellate dopo una lite in spiaggia a Castelvolturno - Tragedia nel primo pomeriggio di oggi in un lido balneare del litorale tra Varcaturo e Castel Volturno Intorno alle 13, presso uno stabilimento, in seguito a una lite scaturita per futili motivi, un r ... Secondo msn.com