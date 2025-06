Orrore in spiaggia | 18enne ucciso a coltellate davanti ai bagnanti

Una tranquilla giornata di mare si è trasformata in un tragico incubo a Castel Volturno, dove un giovane di soli 18 anni, Nicola Mirti, ha perso la vita durante un'aggressione con coltello davanti a decine di testimoni. La scena sconvolgente si è consumata sul lido Palma Rey, lasciando la comunità sgomenta e chiedendosi come sia potuto accadere un simile orrore. La vicenda mette in evidenza la fragilità della convivenza e l’urgenza di interventi efficaci per garantire la sicurezza sulle spiagge.

Tragedia a Castel Volturno. Un ragazzo di appena 18 anni, Nicola Mirti, è morto dopo essere stato accoltellato al torace sul lido Palma Rey, in via Marina di Varcaturo a Castel Volturno. L’aggressione sarebbe avvenuta in spiaggia, davanti a decine di bagnanti, in seguito a una lite per futili. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Orrore in spiaggia: 18enne ucciso a coltellate davanti ai bagnanti

