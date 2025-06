Orlandoni nello staff di Chivu! L’Inter si riaffida agli… Interisti – Sky

L’Inter punta a rinforzare il suo staff con un tocco di storia e passione nerazzurra: Paolo Orlandoni, figura cara a tanti tifosi, sta per fare nuovamente ritorno a Milano. Quell’ex portiere, protagonista del Triplete, si prepara ad affiancare Cristian Chivu, consolidando così una squadra ricca di orgoglio e tradizione. Un ritorno che promette entusiasmo e continuità, perché all’Inter… il passato si intreccia sempre con il presente.

Orlandoni pronto a fare ritorno all’Inter per entrare nello staff di Cristian Chivu. L’Inter, dopo aver affidato la panchina ad un eroe del Triplete, è pronta a riportare alla base un altro storico di quella squadra lì. NELLO STAFF – Paolo Orlandoni verso il ritorno all’Inter. L’ex terzo portiere nerazzurro, presente nella rosa del Triplete del 2010 con José Mourinho in panchina, è pronto a rientrare alla base. Come riferisce Matteo Barzaghi di Sky Sport, lo staff nerazzurro è in via di definizione. Domani peraltro verrà annunciato ufficialmente come nuovo allenatore nerazzurro Cristian Chivu. Orlandoni andrà ad affiancare Spinelli, già preparatore atletico sotto la gestione di Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Inter-news.it