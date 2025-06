Orlandoni Inter anche lui torna in nerazzurro! Farà parte dello staff di Chivu | ecco il suo ruolo

L'Inter si rinforza con un ritorno di prestigio: Paolo Orlandoni entra a far parte dello staff di Cristian Chivu, rafforzando il legame tra passato e futuro nerazzurro. Dopo aver vestito la maglia come portiere, ora contribuisce con la sua esperienza al nuovo progetto dell'allenatore romeno. Domani, Chivu ufficializzerà il suo arrive, segnando un nuovo capitolo per l’Inter. La stagione si apre con entusiasmo e grandi aspettative.

. Definito l’organico dell’allenatore. Non soltanto Cristian Chivu, il preparatore atletico Stefano Rapetti e il vice Giovanni Martusciello: anche Paolo Orlandoni torna all’ Inter con un nuovo ruolo dello staff del tecnico romeno. Domani Chivu chiuderà il proprio contratto col Parma e si unirà ufficialmente ai nerazzurri: intanto il suo organico tecnico è ormai definito. L’ex portiere nerazzurro sarà il preparatore dei portieri e lavorerà a stretto contatto con Spinelli. Ad annunciarlo è Sky Sport. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Orlandoni Inter, anche lui torna in nerazzurro! Farà parte dello staff di Chivu: ecco il suo ruolo

