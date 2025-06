Ordine d’arrivo MotoGP GP Aragon 2025 | risultati e classifica gara

Il Motomondiale 2025 ha regalato emozioni intense nel GP di Aragon, ultima tappa della stagione disputata sulla spettacolare pista di Alcañiz. Con una gara combattuta e ricca di sorprese, i piloti hanno dato il massimo per conquistare il podio tra sfide serrate e sorpassi mozzafiato. Scopriamo insieme l’ordine di arrivo, la classifica e i protagonisti di questa emozionante corsa, che ha scritto un nuovo capitolo nel grande libro del MotoGP.

Il Motomondiale 2025 ha visto concludersi domenica 8 giugno, il fine settimana del GP di Aragon, con la consueta gara classica, che si è disputata sulla distanza dei 23 giri, sul circuito di Alcañiz, valida per l’ ottava tappa stagionale del calendario di MotoGP. ORDINE D’ARRIVO MOTOGP GP ARAGON 2025. Classifica a 5 giri dal termine 1 M. Marquez 2 A. Marquez +1.362 3 F. Bagnaia +1.601 4 P. Acosta +1.909 5 B. Binder +2.108 6 F. Morbidelli +3.591 7 F. Aldeguer +5.101 8 F. Di Giannantonio +6.262 9 J. Mir +7.295 10 M. Viñales +7.706 11 F. Quartararo +7.957 12 J. Miller +8.153 13 J. Zarco +8.411 14 R. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ordine d’arrivo MotoGP, GP Aragon 2025: risultati e classifica gara

In questa notizia si parla di: Motogp Aragon Ordine Arrivo

Quando la prossima gara di MotoGP? GP Aragon 2025: programma, orari, tv - Dopo la tappa a Silverstone e una settimana di pausa, il Mondiale MotoGP 2025 riprende con il Gran Premio di Aragona, in programma dal 6 all’8 giugno ad Alcañiz.

MOTOGP - Arriva la conferma che domani nei test ad Aragon potrebbe esserci anche Manuel Gonzalez. Condizionale d'obbligo... Il warm up e gli orari del GP #motogp #trackhouseracing #aprilia #ducati #aragongp #corsedimoto Partecipa alla discussione

Gp d’Aragon di MotoGp, Marc Marquez domina: si prende la pole position e la Sprint Race https://ilfaroonline.it/2025/06/07/gp-daragon-di-motogp-marc-marquez-domina-si-prende-la-pole-position-e-la-sprint-race/610434/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=t Partecipa alla discussione

GP Aragon 2025, ordine di arrivo: Marquez vince in totale controllo. Bagnaia 3° dietro Alex - MotoGP, la classifica del GP di Aragon: dominio totale di Marc Marquez, che precede il fratello Alex e "Pecco" Bagnaia ... Come scrive formulapassion.it

Ordine d’arrivo MotoGP, GP Aragon 2025: risultati e classifica gara - Il Motomondiale 2025 ha visto concludersi domenica 8 giugno, il fine settimana del GP di Aragon, con la consueta gara classica, che si è disputata sulla ... Segnala oasport.it

MotoGP 2025. GP di Spagna ad Aragon. Moto2: prima vittoria al fotofinish per Deniz Oncu! Secondo Diogo Moreira, terzo Barry Baltus - Tra le sorprese della gara c'è stato l'incidente al primo giro tra i due piloti Aspar: Daniel Holgado ha centrato in un tentativo di sorpasso il suo compagno di squadra David Alonso, che è stato ... Come scrive moto.it