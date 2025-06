Operazione Nostalgia Francesco Totti segna da centrocampo beffando Sebastien Frey VIDEO

In un caldo pomeriggio di inizio giugno allo stadio “Ennio Tardini” di Parma, il calcio si trasforma in un emozionante tuffo nel passato. Tra ex campioni come Veron, Zola e Fiore, spicca il leggendario Francesco Totti, che all’20° minuto regala una perla di bravura: un gol da centrocampo che lascia senza parole Sebastien Frey. La scena è un mix di talento e nostalgia, un momento che rimarrà impresso nei cuori degli appassionati.

In questo caldo pomeriggio di inizio giugno allo stadio "Ennio Tardini" di Parma si stanno sfidando tanti ex calciatori (Veron, Totti, Zola, Fiore, Stoichkov solo per fare alcuni nomi) e al minuto 20 Francesco Totti non ha perso il vizio del gol, realizzandone uno bellissimo, addirittura da centrocampo, beffando il portiere francese Sebastien Frey.

In questa notizia si parla di: Totti Francesco Operazione Nostalgia

