Operatori ecologici per l' estate selezione in corso della Messina Servizi

Sei in cerca di un’opportunità estiva nel settore ambientale? La Messina Servizi Bene Comune avvia la selezione di 25 operatori ecologici a tempo determinato, pronti a custodire la città durante la stagione calda, occupandosi di spazzamento stradale e raccolta rifiuti. Una chance imperdibile di entrare in azione dal 30 giugno al 31 luglio, con possibilità di proroga che...

La Messina Servizi Bene Comune torna a caccia di operatori ecologici. Ben 25 a tempo determinato che nelle intenzioni della società comunale si occuperanno di spazzamento delle strade e raccolta rifiuti. la durata del contratto inizierà il 30 giugno per concludersi il 31 luglio. La proroga varrà. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Operatori ecologici per l'estate, selezione in corso della Messina Servizi

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Operatori Ecologici Messina Servizi

Lavoro, Tsa cerca operatori ecologici, carichino e servente spazzatrice: come candidarsi - Tsa Trasimeno Servizi Ambientali ricerca operatori ecologici, carichino e servente spazzatrice per assunzioni a tempo indeterminato.

Messina Servizi cerca 25 operatori ecologici per un mese - C'è la possibilità di una proroga. Ecco come candidarsi The post Messina Servizi cerca 25 operatori ecologici per un mese appeared first on Tempostretto. Lo riporta msn.com

Operatori ecologici alla Messina Servizi, il concorso slitta di due settimane - Slitta di un paio di settimane l’avviamento a selezione di 100 nuovi operatori ecologici a tempo determinato di Messina servizi. Dopo un vertice con i sindacati, il presidente Giuseppe Lombardo ha ... Si legge su messina.gazzettadelsud.it

Lavoro, Messina Servizi assume 21 operatori ecologici: come candidarsi - Online l’avviso di MessinaServizi Bene Comune per l’assunzione a tempo determinato, dall’1 luglio all’1 agosto 2023 (prorogabile), di 21 operatori ecologici che si occuperanno ... è quello del CCNL ... normanno.com scrive

Messina Servizi in 1000 per 100 posti da netturbino