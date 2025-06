Open di Francia | i montepremi di vincitore e partecipanti

L’Open di Francia ha regalato emozioni indimenticabili, con gli italiani protagonisti che hanno brillato sul prestigioso palcoscenico parigino. Mentre i premi di vittoria e partecipazione si confermano interessanti, è interessante notare che Wimbledon e gli US Open offrono ancora premi più sostanziosi, attirando i tennisti di tutto il mondo. Questi grandi tornei rappresentano il cuore pulsante dello sport bianco, ma l’Open di Francia continua a conquistare il pubblico con la sua atmosfera unica.

Gli italiani hanno brillato in questa edizione del celebre Slam parigino: per quanto concerne i guadagni, tuttavia, Wimbledon e gli US Open garantiscono maggiori introiti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it