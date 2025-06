Open Day Emicrania | il 19 giugno consulenze gratuite negli Ospedali Bollino Rosa di Fondazione Onda ETS

Se soffri di emicrania o desideri conoscere meglio questa condizione, non perdere l’appuntamento con l’Open Day Emicrania il 19 giugno! Grazie alle consulenze gratuite offerte negli Ospedali Bollino Rosa di Fondazione Onda ETS, potrai ricevere informazioni e supporto presso strutture come l’Ospedale San Donato di Arezzo, il Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi, e altri. Un’occasione imperdibile per prendersi cura della propria salute e trovare risposte affidabili.

Arezzo, 8 giugno 2025 – Nella Asl Toscana Sud est aderiscono il San Donato di Arezzo, il Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi, l'ospedale della Misericordia di Grosseto e l'ospedale di Nottola Terza edizione dell'Open day dedicato all'emicrania nella giornata del 19 giugno. L'iniziativa, promossa da Fondazione Onda ETS, coinvolge oltre 110 Ospedali Bollino Rosa sul territorio italiano che offriranno consulenze informative gratuite su prevenzione, diagnosi e cura delle cefalee. L'emicrania è una patologia cronica, e spesso sottovalutata, che colpisce circa il 12 per cento degli adulti in tutto il mondo, con una prevalenza tre volte maggiore nelle donne. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Open Day Emicrania: il 19 giugno consulenze gratuite negli Ospedali Bollino Rosa di Fondazione Onda ETS

