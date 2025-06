Open Arms 54 migranti soccorsi su piattaforma petrolifera | una madre ha partorito lì

Una notte di speranza e rinascita: Open Arms ha soccorso 54 migranti su una piattaforma petrolifera abbandonata, tra cui due donne che hanno recentemente dato alla luce i loro bambini. Partiti dalla Libia cinque giorni fa e sopravvissuti a un naufragio, ora affrontano un nuovo inizio grazie all'umanità e alla solidarietà che caratterizzano questa operazione. La loro storia dimostra come la speranza possa nascere anche nei luoghi più inaspettati.

Sono 54 le persone soccorse durante la notte dal veliero Astral di Open Arms su una piattaforma petrolifera abbandonata. Erano partite dalla Libia 5 giorni fa, da 3 erano intrappolate sulla piattaforma che erano riuscite a raggiungere dopo il naufragio del gommone sul quale viaggiavano. Proprio sulla piattaforma, una delle due donne presenti ha dato alla luce un bambino venerdì scorso, l’altra aveva partorito da pochi giorni. Oltre ai due neonati, tra le 54 persone, anche due bambini molto piccoli. “È stato un salvataggio complesso – raccontano gli operatori umanitari del veliero Astral, che in questo momento, con le 54 persone sta viaggiando verso Lampedusa dove arriverà questa sera – Questa è l’ennesima tragedia scampata che ci colpisce terribilmente data anche la presenza di due neonati e due bambini. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Open Arms, 54 migranti soccorsi su piattaforma petrolifera: una madre ha partorito lì

In questa notizia si parla di: Piattaforma Petrolifera Partorito Openarms

Scatta il blitz della Finanza alla piattaforma petrolifera - Un blitz improvviso scuote le acque di Porto Sant’Elpidio: la Guardia di Finanza fa irruzione sulla piattaforma petrolifera, ma ciò che segue è una fuga mozzafiato in mare aperto.

Open Arms, 54 migranti soccorsi su piattaforma petrolifera: una madre ha partorito lì - Sono 54 le persone soccorse durante la notte dal veliero Astral di Open Arms su una piattaforma petrolifera abbandonata. Erano partite dalla Libia 5 giorni ... lapresse.it scrive

Open Arms ha soccorso 54 migranti bloccati da tre giorni su una piattaforma petrolifera - Nella notte tra sabato e domenica l’equipaggio della barca a vela Astral della ong Open Arms ha soccorso 54 persone migranti nel mar Mediterraneo, non si sa esattamente dove. L’imbarcazione su cui via ... Come scrive ilpost.it

Partorisce su piattaforma petrolifera abbandonata, salvi 54 migranti dopo naufragio - Il veliero Astral di Open Arms ha soccorso 54 migranti su una piattaforma petrolifera abbandonata. Il gruppo era partito dalla Libia 5 giorni fa, naufragando dopo il cedimento del gommone. Da tre gior ... meridionews.it scrive