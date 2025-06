Omicidio sulla spiaggia di Varcaturo | Nicola Mirti muore a 18 anni accoltellato durante una lite

Una tranquilla giornata di sole e mare si è trasformata in una tragedia nel lido Palma Rey, a Marina di Varcaturo. Nicola Mirti, 18 anni, è morto accoltellato durante una lite scoppiata per futili motivi. Un episodio che ha scosso tutta la comunità, lasciando dietro di sé dolore e sgomento. La violenza inaspettata e imprevedibile ha portato alla fermata di un coetaneo, ma resta ancora da capire come una semplice discussione possa degenerare in tragedia.

Una giornata di mare finita in tragedia: fermato un coetaneo. Una giornata di sole e mare si è trasformata in un dramma insensato. Nicola Mirti, 18 anni, è morto accoltellato in seguito a una lite per futili motivi all'interno del lido Palma Rey, situato a Marina di Varcaturo, al confine tra Giugliano (Napoli) e Castel Volturno (Caserta). Erano da poco passate le 13:00 quando la situazione è precipitata: due fendenti al torace, inflitti con estrema violenza, hanno messo fine alla vita del giovane. L'intervento dei soccorsi e la corsa disperata in ospedale. Secondo quanto riportato da testimoni e confermato dalla pagina social "Nessuno tocchi Ippocrate", i presenti hanno tentato di soccorrere Nicola con i mezzi disponibili.

