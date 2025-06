Omicidio-suicidio di Cene il paese sotto choc | Ora il pensiero va ai due figli

Un tragico dramma scuote Cene, un paese sotto shock per l’omicidio-suicidio che ha sconvolto una famiglia. Rubens Bertocchi, un uomo con un passato di paura e tensione, ha deciso di mettere fine alla propria vita e a quella della moglie Elena, lasciando dietro di sé un dolore profondo e domande senza risposta. Ora, l'attenzione si volge ai due figli, i più innocenti tra questa tragedia.

Cene (Bergamo) – Una volta Rubens Bertocchi confidò a un amico: “La pistola mi fa paura”. Ne custodiva una, regolarmente detenuta, la calibro 22 semiautomatica per uso sportivo che giovedì ha impugnato per uccidere sua moglie, Elena Belloli, 52 anni, e che poi ha rivolto contro se stesso, nel loro appartamento di via Fanti 43 a Cene. Sette colpi esplosi, due quelli indirizzati alla moglie. Domani alla camera mortuaria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII sarà effettuata l’autopsia sui due corpi; chiarirà quanti colpi sono andati a segno e soprattutto dove. Cene appare un paese sconvolto, l’omicidio-suicidio ha lasciato la comunità senza parole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it