Omicidio Martina Carbonaro la madre dell' assassino | Chiedo perdono lui deve pagare

La drammatica vicenda di Martina Carbonaro ha scosso l'intera Italia, rivelando le profonde ferite di una tragedia che lascia senza parole. In un'intervista a Porta a Porta, Santa D'Ambriosio, madre dell'assassino Alessio Tucci, ha espresso il suo dolore e il desiderio di perdono, ma anche la consapevolezza che giustizia deve essere fatta. La storia di Martina ci ricorda quanto sia importante affrontare con responsabilitĂ e umanitĂ ogni aspetto di questa dolorosa vicenda.

Santa D'Ambriosio era la voce che ancora mancava nella tragica vicenda della morte di Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola uccisa dall'ex Alessio Tucci, reo confesso. Santa è la madre dell'assassino ed è stata intervista dalla trasmissione di Rai 1 Porta a Porta: "Chiedo perdono ai genitori.

Vedete che miseria: la madre dell assassino era andata dalla madre di Martina a dire "stai attenta a tua figlia" La realtĂ supera la fantasia #afragola Partecipa alla discussione

"La famiglia dell'assassino doveva accorgersene che c'era un campanello d'allarme, così come io mi sono accorta che mia figlia non era felice nell'ultimo periodo. Ora sto scoprendo che lui aveva usato le mani recentemente. Io chiedo giustizia, chiedo l'ergast Partecipa alla discussione

