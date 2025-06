Omicidio in spiaggia le reazioni del mondo della politica

Un tragico episodio scuote la nostra costa: un omicidio in spiaggia che ha suscitato sdegno e sgomento tra cittadini e istituzioni. Una perdita assurda di una giovane vita, infranta da una violenza insensata, ci costringe a riflettere sulle cause di questa escalation di rabbia e violenza tra i più giovani. La vicenda ha già scatenato reazioni dure nel mondo della politica, che chiedono giustizia e immediati interventi per fermare questa spirale distruttiva.

Tempo di lettura: 3 minuti “Una tragedia che lascia attoniti, piangiamo l’ennesima giovanissima vittima di una violenza cieca e incomprensibile che travolge intere generazioni di ragazzi che vanno armati anche al mare pronti a far esplodere tutta la loro rabbia come spesso accade per futili motivi. Mi auguro che, viste le tantissime persone che affollavano il lido, venga subito identificato l’assassino e che si chiarisca al più presto la dinamica di quanto accaduto”. Così il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli commenta quanto accaduto sulla spiaggia di Varcaturo, dove un 18enne è morto dopo essere stato accoltellato al culmine di una lite per futili motivi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

