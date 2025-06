Omicidio in spiaggia di Nicola Mirti | fermato un 19enne

Un dramma scuote la tranquilla spiaggia di Marina di Varcaturo: un giovane di appena 19 anni è stato fermato con l'accusa di aver ucciso Nicola Mirti, un ragazzo di 18 anni vittima di due fendenti nel cuore di una lite violenta. La comunità si stringe attorno alla tragica perdita, mentre le forze dell'ordine continuano le indagini per fare chiarezza su questa tragica vicenda.

È stato fermato un coetaneo per l'omicidio di Nicola Mirti, il 18enne colpito a morte con due fendenti in pieno torace nel corso di una lite scoppiata oggi, ad ora di pranzo, nel lido Palma Rey, al confine tra Giugliano e Castelvolturno, in via Marina di Varcaturo, tra Napoli e Caserta.

