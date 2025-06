Omicidio di Nada Cella dal processo il racconto di 30 anni di incredibile omertà a Chiavari

Nel cuore di Chiavari, emerge un doloroso affresco di 30 anni di omertà e silenzio attorno all’omicidio di Nada Cella. Dalle udienze si svela una comunità reticente, dominata dalla paura del potere dei Soracco, tra avvocati che consigliano il silenzio e testimoni che si sentono “come lo scemo del villaggio”. Un racconto che scuote le coscienze e chiede giustizia.

Dalle udienze in corso lo spaccato di una comunità reticente e timorosa del potere dei Soracco. Avvocati che consigliano il silenzio e chi invece parla si sente "come lo scemo del villaggio".

