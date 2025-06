Omicidio 19enne in spiaggia | il cordoglio della sua città

Una spiaggia che si trasforma in scena di una tragedia lascia un vuoto profondo nella comunità di Mugnano. Nicola Mirti, giovane di 19 anni, perde la vita in un drammatico episodio di violenza sul litorale tra Napoli e Caserta. La sua scomparsa suscita tristezza e solidarietà, mentre il cordoglio si diffonde tra amici e familiari. Ora, tutta la città si unisce nel ricordo di un ragazzo troppo presto portato via, chiedendosi come poter prevenire simili orrori in futuro.

Tragedia sulla spiaggia. In uno stabilimento balenare al confine tra Napoli e Caserta, il Palma Rey, Nicola Mirti ha trovato la morte. Ferito da almeno due coltellate è stato trasportanto, inutilmente, all'Ospedale di Pozzuoli, dove è deceduto. Una tragedia che sconvolge la comunità di Mugnano.

