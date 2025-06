Oltre 7 500 partecipanti alla Vogalonga a Venezia

Oltre 7.500 appassionati si sono sfidati con energia e passione nella 49ª edizione della Vogalonga, la celebre regata a remi che trasforma Venezia in un mare di colori e tradizione. Con 1.956 imbarcazioni di ogni forma e dimensione, questa manifestazione, nata per combattere il moto ondoso e preservare la laguna, dimostra come lo spirito di comunità possa unire storia, sport e rispetto per l’ambiente. Un evento che rimarrà nei ricordi di tutti: la vera essenza della città che naviga nel cuore.

Oltre 7500 partecipanti alla 49esima edizione della Vogalonga, a bordo di 1956 imbarcazioni di ogni forma e dimensione - ma rigorosamente a remi - hanno colorato domenica 8 giugno la laguna di Venezia in occasione della Vogalonga, manifestazione nata per combattere il moto ondoso, ripristinare le.

Lo spettacolo della Vogalonga a Venezia con oltre 7500 partecipanti - Un appuntamento diventato ormai tanto atteso e amato, capace di unire tradizione, passione e sostenibilità in un unico, suggestivo spettacolo.

Lo spettacolo della Vogalonga a Venezia con oltre 7500 partecipanti

Vogalonga, la 49esima edizione è un successo: oltre 7.500 partecipanti provenienti da 33 Paesi del Mondo. La Germania, lo Stato con più iscritti - VENEZIA - Alle 9 di questa mattina, domenica 8 giugno, il primo colpo di cannone per dare il via alla 49esima edizione della Vogalonga: i partecipanti hanno percorso 33 chilometri, partendo ...

Oggi la Vogalonga a Venezia: 7.500 partecipanti nel ricordo di Lalo Rosa Salva e Lino Toffolo - Un fiume silenzioso ma vibrante di passione ha attraversato oggi la laguna veneziana: sono stati oltre 7.500 i partecipanti, distribuiti su 1956 imbarcazioni a remi, a dare vita alla 49ª edizione ...