Oltre 500 chilometri in bici per ricordare il compagno di vita e donatore Andrea Micucci | il viaggio di Laura farà tappa anche nel cesenate

Oltre 500 chilometri in bici per onorare Andrea Micucci, il compagno di vita e donatore di organi. La straordinaria avventura di Laura Carota, del Gruppo Aido di Civitanova-Montecosaro, toccherà anche il Cesenate, portando nel cuore un messaggio di speranza e solidarietà. Con le ali che ci hai donato, ti portiamo al Ghisallo: un viaggio che vuole ispirare e far conoscere l’importanza della donazione, attraverso il potere dello sport e del ricordo.

"Con le ali che ci hai donato ti portiamo al Ghisallo". E' l'idea di Laura Carota, del Gruppo Aido di Civitanova-Montecosaro, che affronterà un viaggio in bicicletta lungo 561 Km per omaggiare il compagno Andrea Micucci, ciclista e donatore di organi. L'intento è proprio quello di far conoscere.

Civitanova, cade da una tettoia mentre monta una zanzariera: Andrea Micucci muore a 54 anni - È morto pochi giorni dopo l’incidente Andrea Micucci, il 54enne civitanovese che mercoledì scorso è caduto da una tettoia mentre stava montando una zanzariera. Il suo quadro clinico è poi ... Si legge su ilgazzettino.it

Crolla la tettoia e vola da cinque metri: Andrea muore a 54 anni dopo giorni di agonia. Stava montando una zanzariera - È morto pochi giorni dopo l’incidente Andrea Micucci, il 54enne di Civitanova Marche che lo scorso mercoledì è caduto da una tettoia, mentre stava montando una zanzariera. Sin da subito le ... leggo.it scrive