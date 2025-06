Oltre 500 chilometri in bici per narrare le rotte dei migranti | il viaggio della Ong da Ancona a Trieste

Un’avventura a pedali che supera i 530 chilometri, da Ancona a Trieste, per raccontare le sfide e le speranze dei migranti lungo il loro cammino. L’iniziativa “Pedala con ResQ” mette in luce le rotte spesso invisibili, dando voce a chi cerca un futuro migliore. Un gesto simbolico e concreto per sensibilizzare l’opinione pubblica: perché ogni pedalata sia un passo verso solidarietà e comprensione.

Un viaggio di oltre 530 chilometri in bicicletta, da Ancona a Trieste, per ripercorrere le tappe significative che i migranti attraversano per arrivare in Italia. L'iniziativa "Pedala con ResQ, 537 chilometri per narrare le storie dei migranti", a cura dell'Ong ResQ, con la collaborazione.

