Oltre 2 600 iscritti a Giraskuola | così il Comune di Treviglio taglia il caro libri

In un’epoca in cui i costi scolastici sono sempre più pressanti, Treviglio fa la differenza con Giraskuola.it: la piattaforma digitale che promuove lo scambio gratuito di libri e materiale scolastico tra famiglie. Con oltre 2.600 iscritti in soli tre anni, questa iniziativa dimostra come la comunità possa unire le forze contro il caro libri. Il progetto Giraskuola continua a crescere, portando sollievo alle famiglie e favorendo una scuola più accessibile per tutti.

Treviglio. La lotta al caro libri passa da una piattaforma digitale. Si chiama Giraskuola.it ed è il servizio promosso e sostenuto dal Comune per favorire lo scambio gratuito di libri, zaini, astucci e materiale scolastico tra famiglie. I numeri parlano chiaro: oltre 2.600 iscritti in tre anni. “Il progetto Giraskuola, sostenuto dal Comune di Treviglio – afferma il vicesindaco e assessore all’Istruzione Pinuccia Prandina – è un servizio di interscambio tra famiglie di studenti e studentesse per contrastare il fenomeno del caro libri agevolando così sia il sistema del diritto allo studio che la sostenibilità ambientale: riutilizzare i testi scolastici – sottolinea – contribuisce a ridurre la domanda di nuovi materiali e di conseguenza l’impatto ambientale legato alla loro produzione”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Oltre 2.600 iscritti a Giraskuola: così il Comune di Treviglio taglia il caro libri

