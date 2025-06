Olimpia Milano-Virtus Bologna gara-4 78-84 | gli highlights

La Virtus Bologna batte Milano anche in gara 4 e chiude la serie sul 3-1, aggiudicandosi la finale scudetto contro Brescia. Nonostante un super Mirotic da 30 punti, l’Olimpia sciupa 12 lunghezze di vantaggio e cede sotto i colpi di un eroico Shengelia, che trascina i suoi con 25 punti. Finisce 78-84, con la Virtus che si è dimostrata più squadra e arriva con merito all’ultimo atto stagionale per il quinto anno consecutivo: finali al via il 12 giugno alla Segafredo Arena. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Olimpia Milano-Virtus Bologna gara-4 78-84: gli highlights

Partita bellissima e vittoria meritatissima per la Virtus Bologna, che vince 3-1 la serie contro l'Olimpia Milano. Vincere 2 partite su 2 al Forum è davvero tanta roba. Adesso la Finale contro Brescia che si preannuncia altrettanto bella. #MilanoVirtusBologna Partecipa alla discussione

Sarà Virtus Bologna-Pallacanestro Brescia il duello delle LBA Finals 2025 al via il prossimo giovedì 12 giugno alle ore 20.30 alla Segafredo Arena. I bianconeri hanno superato in 4 gare l’Olimpia Milano che aveva vinto gli ultimi tre Scudetti, Brescia è reduce Partecipa alla discussione

