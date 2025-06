Olimpia Milano eliminata dalla Virtus Bologna | addio finale per il quinto anno consecutivo

L’Olimpia Milano saluta amaramente la stagione, eliminata dalla Virtus Bologna per il quinto anno consecutivo. Nonostante le sfide e le assenze importanti, i bolognesi dimostrano una determinazione di ferro, conquistando la finale con il cuore e la tenacia. La squadra milanese, invece, si perde nelle proprie limitazioni proprio nei momenti decisivi, dimostrando che in questa stagione il vero limite è stato forse nella testa. La rinnovata sfida è ormai alle porte.

La fine della stagione dell'Olimpia Milano avviene nel modo peggiore possibile, sprecando due gare interne contro la Virtus Bologna venendo battuta anche in gara 4 per 78-84. Così ci vanno i bolognesi in finale per il quinto anno consecutivo, mostrando una solidità che va oltre la stanchezza fisica e gli infortuni (in Gara 3 e 4 senza Clyburn e Polonara), mentre l'Armani come di consueto in questa stagione si annebbia quando c'è bisogno di fare un passo in avanti per personalità e carattere. È giusto così, questa squadra non l'ha mai mostrato tutto l'anno, non c'era motivo che venisse fuori adesso nel momento più difficile della stagione.