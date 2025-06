Olevano sul Tusciano installata la prima colonnina elettrica su un' area pubblica

una mobilità sostenibile e all’avanguardia, che mira a ridurre l’impatto ambientale e a promuovere un futuro più verde per tutta la comunità di Olevano sul Tusciano. Questa iniziativa segna un importante traguardo, aprendo nuove opportunità per cittadini e visitatori di muoversi in modo più eco-friendly, contribuendo così alla tutela del nostro territorio e al benessere delle future generazioni.

È stata installata a Monticelli, in Largo Giuseppe Ferrara, la prima colonnina di ricarica elettrica su area pubblica del Comune di Olevano sul Tusciano. L'intervento, promosso dall'assessore Michela Di Feo e approvato dalla Giunta comunale, rappresenta il primo passo concreto verso un sistema di.

