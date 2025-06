Oggi e domani si vota per i referendum | oltre 113mila i foggiani chiamati alle urne

Oggi e domani, oltre 113.672 cittadini foggiani sono chiamati a dare il loro voto sui cinque quesiti referendari che riguardano temi cruciali come lavoro e cittadinanza. Un momento importante di partecipazione democratica, che decide il futuro della nostra comunità . Ricorda, i seggi sono aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì...

Sono 113.672 i foggiani chiamati alle urne oggi e domani, domenica 8 e lunedì 9 giugno, per esprimere il loro voto sui 5 quesiti referendari in tema di lavoro e cittadinanza previsti da questo referendum abrogativo.  I seggi saranno aperti domenica 8 giugno dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 9. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Oggi e domani si vota per i referendum: oltre 113mila i foggiani chiamati alle urne

