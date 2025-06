Offida lavori al campo Piccioni

Offida si prepara a vivere un nuovo capitolo sportivo con il restyling del campo ‘Alessio Piccioni’. Grazie a oltre 654.000 euro di finanziamenti, tra Fondo Sport e Periferie e risorse comunali, il campo sta per essere trasformato in un moderno stadio in erba sintetica. Un investimento che promette una rinascita per il calcio locale e un impulso allo sport nel cuore della comunità. Il futuro sportivo di Offida sta per brillare ancora più forte.

Il consigliere allo sport Roberto Barbizzi annuncia che sono quasi in fase di ultimazione i lavori di rifacimento e manutenzione del campo sportivo di Offida ‘Alessio Piccioni’. I lavori sono stati finanziati in parte dal Fondo Sport e Periferie e con la compartecipazione del Comune, un finanziamento che ammonta ad 654.246,25 euro. L’intervento ha visto la trasformazione del fondo di terra rossa a terreno di gioco in erba sintetica di ultima generazione, inoltre lavori sugli impianti elettrici e di illuminazione; le alte torri avranno luci a led, inoltre si è proceduto alla ristrutturazione delle gradinate e degli ingressi al campo in erba naturale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Offida, lavori al campo Piccioni

