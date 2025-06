Offese e minacce di morte ad Emiliano dopo stop a rapporti col governo israeliano

Un’ondata di insulti e minacce di morte ha colpito Michele Emiliano sui social, scaturita dalla decisione di interrompere i rapporti con il governo israeliano. La vicenda, sotto attento esame delle forze dell’ordine, evidenzia quanto sia cruciale garantire sicurezza e rispetto nel dibattito pubblico. La situazione potrebbe portare a misure di protezione specifiche per il governatore, sottolineando l’importanza di un dialogo civile anche in tempi di forti tensioni.

BARI - Offese e minacce di morte sui social al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dopo lo stop ai rapporti col governo israeliano. Una vicenda che potrebbe portare a misure di protezione nei confronti del governatore. La vicenda è al vaglio della Digos e della polizia postale, che.

