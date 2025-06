Odyssey Jones contro la WWE | Trattano i casi a seconda di chi sei

odyssey jones contro la wwe: una critica pungente che mette in discussione l’equità del trattamento riservato ai talenti. Mentre Nikki Bella si prepara a tornare a RAW il 9 giugno, le parole di Jones sollevano interrogativi sulla doppia morale della compagnia, che sembra favorire alcune star mentre punisce altri con severità. Un dibattito acceso sulla giustizia e le scelte etiche nel mondo dello sport-entertainment.

Nikki Bella sarà a RAW domani, 9 giugno, ma non tutti stanno accogliendo la notizia con entusiasmo. L’ex star WWE, Odyssey Jones, ha commentato il ritorno di Nikki su Twitter, criticando quella che considera una palese doppia morale nella gestione da parte della WWE dei talenti coinvolti in controversie legate a dispute domestiche. Jones, che era stato licenziato dalla compagnia dopo che erano emerse accuse nei suoi confronti, non ha usato mezzi termini: “Quindi non è la situazione, ma la persona coinvolta. Capito!” ha scritto in un post che è rapidamente diventato virale. Controversia sul ritorno di Nikki Bella: Interviene Odyssey Jones. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net