nuovo tecnico della nazionale una persona che lavori alla ricostruzione della squadra pensando alla qualificazione mondiale

Purtroppo per l'Italia, il nuovo tecnico dovrà affrontare una sfida complessa: ricostruire una squadra forte e coesa, capace di riconquistare il cuore dei tifosi e di riportare la nazionale ai vertici mondiali. Con una storia ricca di successi e un passato di grandi battaglie, questa figura strategica sarà determinante nel plasmare il futuro del calcio italiano. La strada verso il prossimo mondiale inizia ora, e il suo ruolo sarà fondamentale per cambiare le sorti della nostra Nazionale.

Quattro titoli mondiali vinti (1934-1938-1982-2006) terzo posto a Italia 90, vice campione del Mondo negli USA con Sacchi allenatore, non ha partecipato agli ultimi due mondiali per non essersi qualificata. Stiamo parlando dell’Italia che, sotto la guida tecnica di Spalletti ha guadagnato contro la Norvegia una grossa ipoteca per non partecipare anche al prossimo mondiale a causa della pesante sconfitta (3-0) subita venerdì scorso. Purtroppo per Spalletti è arrivato l’esonero prima ancora che l’Italia giocasse le altre partite di qualificazione. Una giusta decisione da parte dei vertici della Figc. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it