nuovo postamat più servizi e sicurezza

Poste Italiane ha installato presso l'ufficio postale di Castel del Rio, al civico numero 5 di Piazza della Repubblica, un nuovo Atm Postamat con monitor digitale ad elevata luminosità e dispensatore innovativo. Uno strumento, disponibile tutti i giorni della settimana e in funzione 24 ore su 24, dotato di moderni dispositivi di sicurezza tra cui un sistema di macchiatura delle banconote e una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione delle carte di credito. L'Atm Postamat ha pure un lettore barcode per rendere più semplice il pagamento dei bollettini prestampati tramite Qr code e la funzionalità 'cardless' per prelevare contanti senza l'utilizzo della carta elettronica.