Nuovo impiego nel soccorso impervio per lo scooter volante prodotto nell' Aretino

Nel cuore dell'Aretino nasce una rivoluzione nella sicurezza: lo scooter volante Jeston, ideato per il soccorso in ambienti impervi, sta conquistando i professionisti del settore. Le prime sperimentazioni sono state estremamente positive, aprendo la strada a dimostrazioni pratiche e a un possibile nuovo standard di intervento. Un'innovazione che promette di salvare più vite e trasformare le operazioni di emergenza: il futuro è già in volo, pronto a far la differenza.

Nuove funzionalità in fase di sperimentazione per lo scooter volante che ha il suo cuore in provincia di Arezzo. La Jeston ha infatti annunciato che ha ricevuto un riscontro estremamente positivo sui casi d'uso dei primi soccorritori e che sarebbero pronti anche per dimostrazioni reali e.

