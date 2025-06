Nuovo CT Italia nuovi aggiornamenti su Ranieri! L’ex Juve sembra aver preso una decisione dopo i contatti intrapresi con Gravina Cosa trapela

Il futuro della panchina azzurra si fa sempre più incerto, con Claudio Ranieri al centro di un intrigo che scuote il calcio italiano. Dopo aver incontrato Gravina, l’ex allenatore della Roma sembra aver preso una decisione definitiva: la sua priorità non è più la Nazionale. La domanda ora è: quale strada sceglierà Ranieri? E soprattutto, quali saranno le conseguenze per il nostro calcio? Restate sintonizzati, perché il colpo di scena potrebbe essere dietro l’angolo.

Nuovo CT Italia, Ranieri sembra sia arrivato a una decisione definitiva: i contatti con Gravina ci sono stati, ma la sua priorità è un'altra. A meno di clamorosi scenari non sarà Claudio Ranieri il CT della Nazionale. L'ex allenatore della Roma, con un passato anche nella Juventus, sembra propenso a non accettare iol corteggiamento di Gabriele Gravina. La notizia è trapelata attraverso Gianluca Di Marzio, che racconta di un confronto tra il Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma e Gian Piero Gasperini, neo allenatore giallorosso. In questo raffronto, avvenuto oggi, è emersa la volontà di Ranieri nel non venire meno alla parola data ai Friedkin per il suo impegno dirigenziale nella Roma.

