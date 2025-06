Nuovo CT Italia | chi può sostituire Spalletti sulla panchina della Nazionale! Tutti i nomi ecco chi è il favorito

Dopo l'interruzione improvvisa di Luciano Spalletti alla guida della Nazionale, il toto-allenatore si infiamma con tantissimi nomi in corsa. Chi sarà il suo successore? Tra i candidati emergono nomi di peso e aspettative alte: scopriamo insieme chi sono i favoriti e quali possibilità hanno di conquistare la panchina azzurra, perché il futuro del calcio italiano potrebbe scriversi proprio con questa scelta cruciale. In tal senso, secondo Sky, ...

Nuovo CT Italia: chi può sostituire Luciano Spalletti, fresco di esonero dalla Nazionale? Ci sono due nomi che spiccano su tutti. Luciano Spalletti non è più il CT della Nazionale. L’annuncio è arrivato attraverso le parole del tecnico di Certaldo nella conferenza stampa precedente alla sfida contro la Moldavia. Adesso cominciano a rincorrersi i nomi di chi potrebbe prendere il suo posto. In tal senso, secondo Sky, sono due i nomi favoriti per la panchina: l’ex Juve Stefano Pioli e Claudio Ranieri. Più sullo sfondo ci sono i nomi di Roberto Mancini e quelli di alcuni ex giocatori dell’Italia: i profili vagliati sono quelli di Daniele De Rossi, Fabio Cannavaro e Gennaro Gattuso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com