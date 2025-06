Nuovo circolo Arci al parco dei Sette Frati | Spazio di aggregazione e crescita per la comunità

Un nuovo punto di incontro e convivialità si apre nel cuore dell’Umbria: il Circolo Arci ‘Rifugio dei Sette Frati’, situato nel suggestivo Parco dei Sette Frati a San Venanzo, promette di diventare un hub di cultura, socialità e crescita per tutta la comunità. Le prime iniziative, tenutesi tra il 31 maggio e il 2 giugno, hanno già dato il tono: un vibrante inizio di un percorso destinato a rafforzare i legami e animare il territorio.

Un nuovo circolo Arci collocato in uno dei polmoni verdi dell'Umbria. Il 'Rifugio dei Sette Frati' ha fatto il suo debutto nei giorni scorsi – le prime iniziative si sono svolte tra il 31 maggio e 2 giugno – all'interno dell'omonimo parco nel territorio di San Venanzo.

In questa notizia si parla di: Circolo Arci Parco Sette

