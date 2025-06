Nuovo asfalto in Tangenziale iniziati i lavori | come cambierà la circolazione stradale

Lavori di asfaltatura sulla tangenziale di Forlì promettono miglioramenti futuri, ma nel frattempo portano modifiche alla circolazione stradale. Dall’9 al 13 giugno, dalle 9 alle 19, attenzione a possibili deviazioni e rallentamenti lungo la carreggiata nord, ex asse di arroccamento. Restate aggiornati per garantire spostamenti più sicuri e fluidi, mentre il nuovo asfalto prenderà forma per rendere la viabilità più efficiente.

Sono iniziati nei giorni di scorsi i lavori di asfaltatura lungo la carreggiata nord della Tangenziale di Forlì, ex asse di arroccamento. I lavori continueranno anche nella settimana dal 9 al 13 giugno, ragion per cui sono previste modifiche temporanee alla circolazione. Dalle ore 9 alle ore 19. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Nuovo asfalto in Tangenziale, iniziati i lavori: come cambierà la circolazione stradale

