Nuovi distretti irrigui | accordo storico tra Toscana e Umbria per il sistema Montedoglio

Il 7 giugno 2025 segna una svolta decisiva per la cooperazione tra Toscana e Umbria: la firma di un accordo storico per i nuovi distretti irrigui del sistema Montedoglio. Un passo fondamentale verso la gestione condivisa delle risorse idriche, che promette benefici duraturi per agricoltura, ambiente e comunità locali. Questo progetto rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione e visione futura per un territorio più sostenibile e resiliente.

“Il 7 giugno 2025 è una data storica. È stato firmato l’ accordo per la gestione e l'utilizzo condiviso delle risorse idriche per usi idropotabili e irrigui dello schema di Montedoglio tra Regione Umbria, Regione Toscana, Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Centrale, Autorità di Bacino. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Nuovi distretti irrigui: accordo storico tra Toscana e Umbria per il sistema Montedoglio

In questa notizia si parla di: Irrigui Accordo Toscana Umbria

Accordo storico Toscana-Umbria sull’acqua di Montedoglio: via ai distretti irrigui, no di Giani alla stazione AV a Creti - Un accordo storico tra Toscana e Umbria apre un nuovo capitolo nella gestione delle risorse idriche di Montedoglio, con un’intesa che rafforza la cooperazione e il rispetto ambientale.

Patto verso Medioetruria. Umbria e Toscana vicine. Dopo l’acqua ecco i treni - Già definito l’accordo per i distretti irrigui coinvolgendo l’invaso di Montedoglio. Giani: "Ora avanti tutta su Rigutino. Completeremo i tratti viari necessari". Secondo msn.com

Firmato lo storico accordo tra Toscana e Umbria: acqua di Montedoglio al Trasimeno. Giani: "E ora la nuova stazione". In ballo c'è anche la sanità - A Castiglione del Lago siglata l'intesa tra le Regioni per la gestione delle risorse idriche: quasi 80 milioni di metri cubi di acqua ... Lo riporta corrierediarezzo.it

Montedoglio, Giani: "Accordo storico Toscana-Umbria. Presto altre intese" - Un accordo storico, quello firmato questa mattina a Castiglion del Lago, dove con i presidenti Eugenio Giani e Stefania Proietti. hanno sottoscritto l'Accordo per la gestione e l'utilizzo condiviso de ... Scrive lanazione.it